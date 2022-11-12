ЕС выделит 225 млн евро на национализацию немецкой "дочки" "Газпрома"

Еврокомиссия одобрила национализацию немецкой дочерней компании российского "Газпрома" Gazprom Germania. Регулятор в Брюсселе одобрил выделение для нее дотации на сумму в 225,6 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Выделенные средства позволят правительству Германии полностью взять под контроль эту компанию, которая ныне называется Security Energy for Europe и находится в доверительном управлении у Федерального агентства по сетям. Деньги выделены в рамках кризисного механизма, позволяющего компаниям, страдающим от последствий энергетического кризиса, получать дотации в случае нехватки частного капитала.