ЄС виділить 2 млрд доларів для фінансування військової допомоги Україні

Посли країн Європейського Союзу погодили виділити два мільярди доларів фонду, з якого фінансуються військові постачання Україні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на постійного представника Швеції при ЄС Ларса Деніолсона в Twitter.
Дана допомога свідчить про те, що європейські партнери готові і надалі підтримувати Україну та допомагати їй звільняти свої території.
"Сьогодні посли ЄС схвалили додаткові 2 мільярди євро для Європейського фонду миру", - написав він.
Раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що кошти з європейських оборонних фондів потрібно направити на закупку боєприпасів для України. Це допоможе пришвидшити вирішення питання з дефіцитом снарядів.
Нагадаємо, сьогодні у Стокгольмі міністри оборони країн ЄС проводять неформальну зустріч, де обговорять питання постачання боєприпасів Україні.
На зустріч також запросили міністра оборони України Олексія Резнікова.
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