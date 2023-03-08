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ЄС виділить 2 млрд доларів для фінансування військової допомоги Україні

Фото: ЄС виділить 2 млрд доларів для фінансування військової допомоги Україні (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Посли країн Європейського Союзу погодили виділити два мільярди доларів фонду, з якого фінансуються військові постачання Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на постійного представника Швеції при ЄС Ларса Деніолсона в Twitter.

Дана допомога свідчить про те, що європейські партнери готові і надалі підтримувати Україну та допомагати їй звільняти свої території.

"Сьогодні посли ЄС схвалили додаткові 2 мільярди євро для Європейського фонду миру", - написав він.

Фото: ЄС виділить 2 млрд доларів для фінансування військової допомоги Україні (twitter.com/sweden2023eu)

Раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що кошти з європейських оборонних фондів потрібно направити на закупку боєприпасів для України. Це допоможе пришвидшити вирішення питання з дефіцитом снарядів.

Нагадаємо, сьогодні у Стокгольмі міністри оборони країн ЄС проводять неформальну зустріч, де обговорять питання постачання боєприпасів Україні.

На зустріч також запросили міністра оборони України Олексія Резнікова.

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