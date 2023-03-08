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ЕС выделит 2 млрд долларов для финансирования военной помощи Украине

Фото: ЕС выделит 2 млрд долларов для финансирования военной помощи Украине (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

После стран Европейского Союза согласовали выделить два миллиарда долларов фонда, из которого финансируются военные поставки Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на постоянного представителя Швеции при ЕС Ларса Дэниолсона в Twitter.

Данная помощь свидетельствует о том, что европейские партнеры готовы и дальше поддерживать Украину и помогать ей освобождать свои территории.

"Сегодня послы ЕС одобрили дополнительные 2 миллиарда евро для Европейского фонда мира", – написал он.

Фото: ЕС выделит 2 млрд долларов для финансирования военной помощи Украине (twitter.com/sweden2023eu)

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что средства из европейских оборонных фондов следует направить на закупку боеприпасов для Украины. Это поможет ускорить решение вопроса с дефицитом снарядов.

Напомним, сегодня в Стокгольме министры обороны стран ЕС проводят неформальную встречу, где обсудят вопросы поставок боеприпасов Украине.

На встречу также был приглашен министр обороны Украины Алексей Резников.

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