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ЄС виділить 110 млн євро на гуманітарну допомогу українцям: на що підуть гроші

Брюссель, Вівторок 14 листопада 2023 14:37
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ЄС виділить 110 млн євро на гуманітарну допомогу українцям: на що підуть гроші Фото: Гуманітарна допомога українцям від ЄС становитиме 110 млн євро (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Єврокомісія виділить 110 млн євро на гуманітарну допомогу, з яких 100 млн євро підуть на допомогу в Україні, а 10 млн євро - на підтримку українських біженців у Молдові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Єврокомісії.

"Оскільки війна Росії проти України триває, гуманітарна ситуація в країні залишається важкою. Наступ зими створює додаткові проблеми для і без того вразливих спільнот, які постраждали від війни", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в ЄК, це нове фінансування допоможе гуманітарним партнерам ЄС надавати основні послуги, такі як грошова допомога, їжа, вода, житло, охорона здоров'я, психосоціальна підтримка та захист.

Гуманітарна допомога ЄС

У відповідь на вторгнення Росії до України ЄС мобілізував ресурси для надання надзвичайної допомоги Україні.

Через Механізм цивільного захисту ЄС усі 27 країн ЄС, а також Норвегія, Туреччина, Північна Македонія, Ісландія та Сербія запропонували допомогу у натуральній формі, починаючи від медикаментів та предметів житла до транспортних засобів та енергетичного обладнання. Наразі через механізм в Україну було доставлено 97 тисяч тонн допомоги. Крім того, ЄС задіяв свої стратегічні резерви для доставки необхідних вантажів Україні.

З лютого 2022 року Європейська комісія виділила 843 млн євро на програми гуманітарної допомоги для допомоги цивільному населенню, яке постраждав від війни в Україні. Сюди входять 785 млн євро для України і 58 млн євро для українців, які втекли до сусідньої Молдови.

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