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ЕС выделит 110 млн евро на гуманитарную помощь украинцам: на что пойдут деньги

Брюссель, Вторник 14 ноября 2023 14:37
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ЕС выделит 110 млн евро на гуманитарную помощь украинцам: на что пойдут деньги Фото: Гуманитарная помощь украинцам от ЕС составит 110 млн евро (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Еврокомиссия выделит 110 млн евро на гуманитарную помощь, из которых 100 млн евро пойдут на помощь в Украине, а 10 млн евро - на поддержку украинских беженцев в Молдове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Еврокомиссии.

"Поскольку война России против Украины продолжается, гуманитарная ситуация в стране остается тяжелой. Наступление зимы создает дополнительные проблемы для и без того уязвимых сообществ, пострадавших от войны", - говорится в сообщении.

Как отметили в ЕК, єто новое финансирование поможет гуманитарным партнерам ЕС предоставлять основные услуги, такие как денежная помощь, еда, вода, жилье, здравоохранение, психосоциальная поддержка и защита.

Гуманитарная помощь ЕС

В ответ на вторжение России в Украину ЕС мобилизовал ресурсы для оказания чрезвычайной помощи Украине.

Через Механизм гражданской защиты ЕС все 27 стран ЕС, а также Норвегия, Турция, Северная Македония, Исландия и Сербия предложили помощь в натуральной форме, начиная от медикаментов и предметов жилья до транспортных средств и энергетического оборудования. На данный момент через механизм в Украину было доставлено 97 тысяч тонн помощи. Кроме того, ЕС задействовал свои стратегические резервы для доставки необходимых грузов на Украину.

С февраля 2022 года Европейская комиссия выделила 843 млн евро на программы гуманитарной помощи для помощи гражданскому населению, пострадавшему от войны в Украине. Сюда входят 785 млн в евро для Украины и 58 млн евро для украинцев, бежавших в соседнюю Молдову.

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