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ЄС повернув обмеження на в'їзд із США і ще п'яти країн: список

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Брюссель, Понеділок 30 серпня 2021 19:09
ЄС повернув обмеження на в'їзд із США і ще п'яти країн: список Фото: ЄС повернув заборону на в'їзд із США і ще п'яти країн (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Євросоюз виключив США і ще п'ять країн зі списку тих держав, невакциновані жителі яких можуть подорожувати по території об'єднання без додаткових обмежень. В ЄС відзначили, що перелік буде і далі регулярно переглядатися залежно від ситуації з COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Євроради.

Крім США, зі списку також виключені:

  • Косово;
  • Ізраїль;
  • Чорногорія;
  • Ліван;
  • Північна Македонія.

Зазначимо, Україна залишилася в списку країн, для яких держави-члени ЄС повинні з 30 серпня 2021 року поступово знімати обмеження на поїздки.

Нагадаємо, критерії для визначення третіх країн були оновлені 20 травня і стосуються епідеміологічної ситуації, а також відповіді уряду держави на поширення коронавірусу.

Згідно з вимогами ЄС, щоб потрапити в список безпечних поїздок, країні необхідно мати менш ніж 100 випадків коронавірусу на 100 тисяч населення протягом двох тижнів.

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