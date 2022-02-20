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ЕС не может вечно предлагать "оливковую ветвь" России, - Мишель

Автор: Илона Свиридова

Европейский союз не может вечно предлагать "оливковую ветвь" России, пока она проводит ракетные испытания и угрожает вторжением в Украину. Военная агрессия приведет к масштабным санкциям против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главы Европейского совета Шарля Мишеля на Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, на фоне обострения на Донбассе и угрозы российского вторжения в Украину есть большой вопрос, а хочет ли Кремль вообще идти на диалог с Западом по гарантиям безопасности.

"Несколько дней назад их слова дали очень маленький лучик надежды. Но их действия принимают форму продолжающегося наращивания военной мощи, серьезных инцидентов на Донбассе, в том числе и сегодня. Мы не можем вечно предлагать оливковую ветвь, пока Россия проводит ракетные испытания и продолжает накапливать войска. Одно можно сказать наверняка: если будет дальнейшая военная агрессия, мы ответим масштабными санкциями", - отметил Мишель.

Он подчеркнул, что Евросоюз твердо поддерживает Украину, суверенитет и ее территориальную целостность.

"Народ Украины сделал свободный выбор демократических ценностей, верховенства закона и реформ, и это имеет большое значение. Но этот демократический выбор воспринимается Кремлем как экзистенциальная угроза из-за его возможного распространения на весь регион", - добавил Мишель.

Отметим, словосочетание "оливковая ветвь" в данном контексте использовано как символический атрибут мира, согласия и мудрости.

Напомним, ранее министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал ЕС уже сейчас ввести санкции против России из-за эскалации вокруг Украины.

А Британия пригрозила, что может запретить въезд российским олигархам.

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ЕвросоюзШарль МишельВторжение России в Украину