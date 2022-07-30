UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЕС вдвое сократил импорт газа из России. Скоро и это изменится, - Боррель

Фото: глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Европейский союз с начала российского вторжения в Украину вдвое сократил импорт газа. А санкции приведут к тому, что Москва ощутит худший спад за многие десятилетия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы европейской дипломатии Жозепа Борреля для DW.

По словам Борреля, санкции уже сильно бьют по российской экономике.

"Экономика России сократится на 10 процентов. Они переживут худший спад со времен окончания Второй мировой войны", - отметил он.

Он также признал, что ЕС по-прежнему зависит от поставок энергоносителей из России, но через несколько месяцев все изменится.

"Мы продолжаем покупать газ, но мы уже вдвое сократили импорт. Мы не можем творить чудеса", - подчеркнул Боррель.

Кроме того, санкции против России уже привели к тому, что она, например, не может покупать технологии для своих танков.

"У вас могут быть деньги, но вы ничего на них не купите", - добавил дипломат.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС намерен заменить российский газ энергоносителями из Нигерии.

С целью сокращения зависимости от Москвы в Европе хотят контролировать экономию потребления газа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзРоссийская ФедерацияИмпорт газа