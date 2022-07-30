ЕС вдвое сократил импорт газа из России. Скоро и это изменится, - Боррель

Европейский союз с начала российского вторжения в Украину вдвое сократил импорт газа. А санкции приведут к тому, что Москва ощутит худший спад за многие десятилетия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы европейской дипломатии Жозепа Борреля для DW.
По словам Борреля, санкции уже сильно бьют по российской экономике.
"Экономика России сократится на 10 процентов. Они переживут худший спад со времен окончания Второй мировой войны", - отметил он.
Он также признал, что ЕС по-прежнему зависит от поставок энергоносителей из России, но через несколько месяцев все изменится.
"Мы продолжаем покупать газ, но мы уже вдвое сократили импорт. Мы не можем творить чудеса", - подчеркнул Боррель.
Кроме того, санкции против России уже привели к тому, что она, например, не может покупать технологии для своих танков.
"У вас могут быть деньги, но вы ничего на них не купите", - добавил дипломат.
Напомним, ранее сообщалось, что ЕС намерен заменить российский газ энергоносителями из Нигерии.
С целью сокращения зависимости от Москвы в Европе хотят контролировать экономию потребления газа.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.