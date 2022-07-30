RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЄС вдвічі скоротив імпорт газу з Росії. Незабаром і це зміниться, - Боррель

Фото: глава європейської дипломатії Жозеп Боррель (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Європейський союз з початку російського вторгнення в Україну вдвічі скоротив імпорт газу. А санкції призведуть до того, що Москва відчує найгірший спад за багато десятиліть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави європейської дипломатії Жозепа Борреля для DW.

За словами Борреля, санкції вже сильно б'ють по російській економіці.

"Економіка Росії скоротиться на 10 відсотків. Вони переживуть найгірший спад з часів закінчення Другої світової війни", - зазначив він.

Він також визнав, що ЄС як і раніше залежить від поставок енергоносіїв з Росії, але через кілька місяців все зміниться.

"Ми продовжуємо купувати газ, але ми вже вдвічі скоротили імпорт. Ми не можемо творити дива", - підкреслив Боррель.

Крім того, санкції проти Росії вже призвели до того, що вона, наприклад, не може купувати технології для своїх танків.

"У вас можуть бути гроші, але ви нічого на них не купите", - додав дипломат.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС має намір замінити російський газ енергоносіями з Нігерії.

З метою скорочення залежності від Москви в Європі хочуть контролювати економію споживання газу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзРосійська ФедераціяІмпорт газу