ЕК планирует контролировать экономию газа в странах Евросоюза, - Welt

Еврокомиссия намерена ввести контроль над потреблением газа в странах Евросоюза в случае ухудшения ситуации с поставками газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt .

По информации издания, ЕК создала план действий на случай аварийной ситуации с импортом газа. Согласно документу, Еврокомиссия получит право устанавливать обязательные показатели экономии газа в принудительном порядке для стран ЕС.

Это нововведение применят, если домохозяйства и компании в странах-членах ЕС не будут добровольно экономить достаточное количество газа, и ситуация с поставками резко ухудшится.

При этом отмечается, что сокращение потребления планируют вводить в пределах от 5 до 15 процентов от действующего. Решение ЕК будет основано на объемах использования газа за последние пять лет.

В Welt добавляют, что план ЕК будет официально представлен в среду, 20 июля, а соответствующий регламент будет принят уже в следующий вторник, 26 июля.

В Европарламенте недовольны намерениями Еврокомиссии, поскольку, согласно документу, решение о контроле над потреблением газа она будет принимать единолично.

"Тот факт, что Комиссия и государства-члены хотят принимать решения без участия парламента, является скандальным", - заявил евродепутат Майкл Блосс.