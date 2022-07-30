ЕС вдвое сократил импорт газа из России. Скоро и это изменится, - Боррель

Европейский союз с начала российского вторжения в Украину вдвое сократил импорт газа. А санкции приведут к тому, что Москва ощутит худший спад за многие десятилетия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы европейской дипломатии Жозепа Борреля для DW .

По словам Борреля, санкции уже сильно бьют по российской экономике.

"Экономика России сократится на 10 процентов. Они переживут худший спад со времен окончания Второй мировой войны", - отметил он.

Он также признал, что ЕС по-прежнему зависит от поставок энергоносителей из России, но через несколько месяцев все изменится.

"Мы продолжаем покупать газ, но мы уже вдвое сократили импорт. Мы не можем творить чудеса", - подчеркнул Боррель.

Кроме того, санкции против России уже привели к тому, что она, например, не может покупать технологии для своих танков.

"У вас могут быть деньги, но вы ничего на них не купите", - добавил дипломат.