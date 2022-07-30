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ЄС вдвічі скоротив імпорт газу з Росії. Незабаром і це зміниться, - Боррель

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Брюссель, Субота 30 липня 2022 20:59
ЄС вдвічі скоротив імпорт газу з Росії. Незабаром і це зміниться, - Боррель Фото: глава європейської дипломатії Жозеп Боррель (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Європейський союз з початку російського вторгнення в Україну вдвічі скоротив імпорт газу. А санкції призведуть до того, що Москва відчує найгірший спад за багато десятиліть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави європейської дипломатії Жозепа Борреля для DW.

За словами Борреля, санкції вже сильно б'ють по російській економіці.

"Економіка Росії скоротиться на 10 відсотків. Вони переживуть найгірший спад з часів закінчення Другої світової війни", - зазначив він.

Він також визнав, що ЄС як і раніше залежить від поставок енергоносіїв з Росії, але через кілька місяців все зміниться.

"Ми продовжуємо купувати газ, але ми вже вдвічі скоротили імпорт. Ми не можемо творити дива", - підкреслив Боррель.

Крім того, санкції проти Росії вже призвели до того, що вона, наприклад, не може купувати технології для своїх танків.

"У вас можуть бути гроші, але ви нічого на них не купите", - додав дипломат.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС має намір замінити російський газ енергоносіями з Нігерії.

З метою скорочення залежності від Москви в Європі хочуть контролювати економію споживання газу.

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