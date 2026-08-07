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Обстріл Києва Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

ЄС вдарив санкціями по виробниках ракет "Іскандер" і "Сармат"

17:50 07.08.2026 Пт
2 хв
Приводом стали посилені російські удари по цивільних в Україні
aimg Валерія Абабіна
Фото: ЕС ввів санкції проти російських виробників зброї (Getty Images)

Євросоюз додав п'ятьох осіб до санкційного списку проти Росії. Причиною став посилений російський терор, навмисно спрямований проти цивільного населення та інфраструктури України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Кого внесли до списку

Серед тих, хто потрапив під нові санкції, - Раміль Бадгутдінов, керівник компанії, яка допомагає виробляти балістичні ракети "Іскандер-М".

Під обмеження підпав і Олександр Дюкарьов, керівник заводу "КрасМаш", що виробляє балістичні ракети "Сармат".

Росія ще не застосовувала "Сармат" в Україні, однак Москва проводить випробування цих ракет.

Решта осіб зі списку - директори російських оборонних компаній, які працюють над системами зв'язку, а також розробкою програмного забезпечення для безпілотників і космічних військових технологій.

Чим пояснили рішення

За данними видання, у пресрелізі не йдеться про конкретну атаку, однак на початку тижня Росія здійснила один із найсмертоносніших обстрілів української столиці, унаслідок якого загинули 17 людей.

У липні внаслідок аналогічної атаки в Києві загинули 12 осіб.

Реакцію на нові санкції озвучила голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас.

"Застрягши на полі бою, Москва ще більше посилює свою кампанію терору проти цивільного населення. ЄС повинен продовжувати посилювати тиск на Росію, доки Москва не завершить свою війну", - написала вона.

Нагадаємо, це вже не вперше, коли ЄС ухвалює точкові санкції саме через обстріли Києва.

У липні Євросоюз уперше запровадив обмеження проти причетних до масованих ударів по столиці - тоді у список внесли компанії групи ABS Electro, які виробляють електронні компоненти для російських дронів "Шахед" і "Герань".

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Санкції проти РосіїВійна в УкраїніРакети