ЕС ударил санкциями по производителям ракет "Искандер" и "Сармат"

Кого внесли в список

Среди попавших под новые санкции - Рамиль Бадгутдинов, руководитель компании, помогающей производить баллистические ракеты "Искандер-М".

Под ограничение подвергся и Александр Дюкарев, руководитель завода "КрасМаш", производящего баллистические ракеты "Сармат".

Россия еще не применяла "Сармат" в Украине, однако Москва проводит испытания этих ракет.

Остальные из списка - директора российских оборонных компаний, работающих над системами связи, а также разработкой программного обеспечения для беспилотников и космических военных технологий.

Чем объяснили решение

По данным издания, в прессрелизе речь не идет о конкретной атаке, однако в начале недели Россия совершила один из самых смертоносных обстрелов украинской столицы, в результате которого погибли 17 человек.

В июле в результате аналогичной атаки в Киеве погибли 12 человек.

Реакцию на новые санкции озвучила глава внешней политики ЕС Кая Каллас.

"Застряв на поле боя, Москва еще больше усиливает свою кампанию террора против гражданского населения. ЕС должен продолжать усиливать давление на Россию, пока Москва не завершит свою войну", – написала она.