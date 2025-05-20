ЄС вдарив санкціями по Росії за репресії проти Навального і його команди

Євросоюз запровадив санкції проти 28 осіб, які відповідають за репресії проти опозиції та порушення прав людини в Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.
Як зазначили в Раді ЄС, під санкції потрапили: судді, прокурори, представники Верховного суду РФ і регіональних судів, а також співробітники Слідчого комітету, які брали участь у фабрикації справ проти різних активістів.
"Багато хто з перерахованих сьогодні осіб зіграли роль у переслідуванні покійного опозиційного політика Олексія Навального, представляючи прокуратуру на кількох судових засіданнях, ухвалюючи вирок Навальному, підтримуючи вирок йому і його брату", - зазначили в Раді.
Там додали, що люди, проти яких запровадили санкції, також ініціювали політично вмотивовані судові процеси проти адвокатів Навального і технічного директора YouTube-каналу "Навальний LIVE".
Решта осіб причетні до ухвалення вироків активістам Олексію Горінову, Ігорю Баришникову та Ользі Смирновій, а також блогерам Іоанну Курмоярову та Сергію Другову. Вони поширювали правдиву інформацію про дії російських окупантів в Україні.
Санкції передбачають заморожування активів. При цьому громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати послуги підсанкційним особам. Також їм заборонили в'їжджати на територію ЄС або прямувати через неї транзитом.
Нагадаємо, Олексія Навального затримали ще 2021 року, коли він прибув до Москви з Німеччини. Його засудили спочатку до 9, а потім до 19 років колонії суворого режиму.
16 лютого минулого року Олексій Навальний помер у виправній колонії "Полярний вовк".
Незалежні розслідування вказують на можливе отруєння Навального перед смертю, оскільки в офіційних документах було видалено згадки про його скарги на болі в животі, блювоту і судоми, що може свідчити про спробу приховати справжні причини смерті.
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