ЕС ударил санкциями по России за репрессии против Навального и его команды

Евросоюз ввел санкции против 28 лиц, которые отвечают за репрессии против оппозиции и нарушение прав человека в России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.
Как отметили в Совете ЕС, под санкции попали: судьи, прокуроры, представители Верховного суда РФ и региональных судов, а также сотрудники Следственного комитета, участвовавшие в фабрикации дел против различных активистов.
"Многие из перечисленных сегодня лиц сыграли роль в преследовании покойного оппозиционного политика Алексея Навального, представляя прокуратуру на нескольких судебных заседаниях, вынося приговор Навальному, поддерживая приговор ему и его брату", - отметили в Совете.
Там добавили, что люди, против которых ввели санкции, также инициировали политически мотивированные судебные процессы против адвокатов Навального и технического директора YouTube-канала "Навальный LIVE".
Остальные лица причастны к вынесению приговоров активистам Алексею Горинову, Игорю Барышникову и Ольге Смирновой, а также блогерам Иоанну Курмоярову и Сергею Другову. Они распространяли правдивую информацию действиях российских оккупантов в Украине.
Санкции предусматривают заморозку активов. При этом гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять подсанкционным лицам. Также им запретили въезжать на территорию ЕС или следовать через нее транзитом.
Напомним, Алексея Навального задержали еще в 2021 году, когда он прибыл в Москву из Германии. Его приговорили сначала к 9, а потом к 19 годам колонии строгого режима.
16 февраля прошлого года Алексей Навальный умер в исправительной колонии "Полярный волк".
Независимые расследования указывают на возможное отравление Навального перед смертью, так как в официальных документах были удалены упоминания о его жалобах на боли в животе, рвоту и судороги, что может свидетельствовать о попытке скрыть истинные причины смерти.
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