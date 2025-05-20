ЄС вдарив санкціями по Росії за репресії проти Навального і його команди

Євросоюз запровадив санкції проти 28 осіб, які відповідають за репресії проти опозиції та порушення прав людини в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

Як зазначили в Раді ЄС, під санкції потрапили: судді, прокурори, представники Верховного суду РФ і регіональних судів, а також співробітники Слідчого комітету, які брали участь у фабрикації справ проти різних активістів.

"Багато хто з перерахованих сьогодні осіб зіграли роль у переслідуванні покійного опозиційного політика Олексія Навального, представляючи прокуратуру на кількох судових засіданнях, ухвалюючи вирок Навальному, підтримуючи вирок йому і його брату", - зазначили в Раді.

Там додали, що люди, проти яких запровадили санкції, також ініціювали політично вмотивовані судові процеси проти адвокатів Навального і технічного директора YouTube-каналу "Навальний LIVE".

Решта осіб причетні до ухвалення вироків активістам Олексію Горінову, Ігорю Баришникову та Ользі Смирновій, а також блогерам Іоанну Курмоярову та Сергію Другову. Вони поширювали правдиву інформацію про дії російських окупантів в Україні.

Санкції передбачають заморожування активів. При цьому громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати послуги підсанкційним особам. Також їм заборонили в'їжджати на територію ЄС або прямувати через неї транзитом.