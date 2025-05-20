ЕС ударил санкциями по России за репрессии против Навального и его команды

Евросоюз ввел санкции против 28 лиц, которые отвечают за репрессии против оппозиции и нарушение прав человека в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Как отметили в Совете ЕС, под санкции попали: судьи, прокуроры, представители Верховного суда РФ и региональных судов, а также сотрудники Следственного комитета, участвовавшие в фабрикации дел против различных активистов.

"Многие из перечисленных сегодня лиц сыграли роль в преследовании покойного оппозиционного политика Алексея Навального, представляя прокуратуру на нескольких судебных заседаниях, вынося приговор Навальному, поддерживая приговор ему и его брату", - отметили в Совете.

Там добавили, что люди, против которых ввели санкции, также инициировали политически мотивированные судебные процессы против адвокатов Навального и технического директора YouTube-канала "Навальный LIVE".

Остальные лица причастны к вынесению приговоров активистам Алексею Горинову, Игорю Барышникову и Ольге Смирновой, а также блогерам Иоанну Курмоярову и Сергею Другову. Они распространяли правдивую информацию действиях российских оккупантов в Украине.

Санкции предусматривают заморозку активов. При этом гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять подсанкционным лицам. Также им запретили въезжать на территорию ЕС или следовать через нее транзитом.