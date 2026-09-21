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В ЕС согласуют план действий на случай жертв от гибридных атак России, - Politico

21:35 21.09.2026 Пн
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
В ЕС согласуют план действий на случай жертв от гибридных атак России, - Politico Фото: Генеральная ассамблея ООН (Getty Images)
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Европейские страны обсудят скоординированную реакцию на случай человеческих жертв в результате гибридных атак России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Два дипломата ЕС рассказали, что главы МИД стран-членов на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке попытаются определить алгоритм действий на случай, если в результате гибридной атаки РФ погибнут граждане ЕС или НАТО.

Эксперты предупреждают, что вероятность такого сценария растет.

"Учитывая масштабы и характер действий России, рано или поздно жертвы неизбежны. То, что их до сих пор не было - это чистое стечение обстоятельств", - сказал один из дипломатов.

Источник отметил, что предупреждения о гибридных атаках активизировали дипломатические усилия ЕС. На этой неделе представители стран соберутся в защищенном помещении Совета ЕС для обсуждения этой угрозы.

Напомним, министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что ЕС сталкивается с реальной и задокументированной гибридной угрозой РФ. Он рассказал об инцидентах, вызывающих наибольшее беспокойство.

Отметим, страны ЕС уже предупреждали о возможных гибридных действиях России. В Польше заявляли об активизации российских спецслужб против инфраструктуры, обеспечивающей поддержку Украины. Потенциальными целями считают железную дорогу, мосты и пограничные переходы.

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