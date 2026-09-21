В ЕС согласуют план действий на случай жертв от гибридных атак России, - Politico

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Два дипломата ЕС рассказали, что главы МИД стран-членов на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке попытаются определить алгоритм действий на случай, если в результате гибридной атаки РФ погибнут граждане ЕС или НАТО.

Эксперты предупреждают, что вероятность такого сценария растет.

"Учитывая масштабы и характер действий России, рано или поздно жертвы неизбежны. То, что их до сих пор не было - это чистое стечение обстоятельств", - сказал один из дипломатов.

Источник отметил, что предупреждения о гибридных атаках активизировали дипломатические усилия ЕС. На этой неделе представители стран соберутся в защищенном помещении Совета ЕС для обсуждения этой угрозы.