ЄС узгодив завершення тимчасового захисту для українців: що кажуть в МЗС

Рекомендації ЄС щодо статусу тимчасового захисту

Документ Ради ЄС передбачає скоординований підхід на випадок, коли в Україні з’являться умови для поступового завершення дії тимчасового захисту. Рекомендації включають інформування українців, обмін даними між країнами ЄС та координацію з українською владою.

Державам-членам пропонують надавати українцям національні дозволи на проживання (наприклад, на підставі роботи, навчання чи сімейних обставин), а також створювати програми добровільного повернення, чинні протягом обмеженого періоду.

При цьому ЄС закликає гарантувати доступ до житла, освіти й медичної допомоги тим, хто братиме участь у таких програмах. Також рекомендується запускати інформаційні кампанії та створювати "Unity Hubs" (Центри єдності), які можуть фінансуватися коштом програм ЄС.

Що кажуть в МЗС про рішення Ради ЄС

"Що стосується тимчасового захисту рішення Ради ЄС, ми чекаємо на остаточний текст цієї рекомендації. Він ще не оприлюднений. Можу вам підтвердити, що з Україною консультувалася європейська сторона при підготовці цих рекомендацій. Ми були залучені до цього процесу, надавали зі свого боку певні свої пропозиції, що там має бути", - заявив речник.

Він наголосив, що рішення Ради ЄС щодо продовження дії директиви про тимчасовий захист для громадян України до 4 березня 2027 року є дійсним. Втім, нинішня рекомендація розширить можливості для держав-членів, які статуси надавати українцям в ЄС.

"Ми розуміємо, що йдеться про дуже велику групу людей. Тут не може бути якогось одного уніфікованого підходу, тому що у всіх людей різні життєві обставини, різні плани на життя. Звісно, як уряд України ми будемо вітати і стимулювати повернення громадян до України", - додав речник.

Тихий також підкреслив, що Україна мотивуватиме громадян добровільно повертатись до України.

"Це інтерес української держави. Звісно, наші консули, закордонні дипломатичні установи продовжать надавати всю необхідну консульську підтримку тим громадянам, які перебувають в ЄС. Щоб вони відчували турботу держави, щоб вони зберігали свою українську ідентичність, зв'язки з країною", - заявив чиновник.