ЕС согласовал завершение временной защиты для украинцев: что говорят в МИДе

Рекомендации ЕС относительно статуса временной защиты

Документ Совета ЕС предусматривает скоординированный подход на случай, когда в Украине появятся условия для постепенного завершения действия временной защиты. Рекомендации включают информирование украинцев, обмен данными между странами ЕС и координацию с украинскими властями.

Государствам-членам предлагают предоставлять украинцам национальные разрешения на проживание (например, на основании работы, учебы или семейных обстоятельств), а также создавать программы добровольного возвращения, действующие в течение ограниченного периода.

При этом ЕС призывает гарантировать доступ к жилью, образованию и медицинской помощи тем, кто будет участвовать в таких программах. Также рекомендуется запускать информационные кампании и создавать "Unity Hubs" (Центры единства), которые могут финансироваться за счет программ ЕС.

Что говорят в МИД о решении Совета ЕС

"Что касается временной защиты решения Совета ЕС, мы ждем окончательный текст этой рекомендации. Он еще не обнародован. Могу вам подтвердить, что с Украиной консультировалась европейская сторона при подготовке этих рекомендаций. Мы были вовлечены в этот процесс, предоставляли со своей стороны определенные свои предложения, что там должно быть", - заявил спикер.

Он отметил, что решение Совета ЕС о продлении действия директивы о временной защите для граждан Украины до 4 марта 2027 года является действительным. Однако нынешняя рекомендация расширит возможности для государств-членов, какие статусы предоставлять украинцам в ЕС.

"Мы понимаем, что речь идет об очень большой группе людей. Здесь не может быть какого-то одного унифицированного подхода, потому что у всех людей разные жизненные обстоятельства, разные планы на жизнь. Конечно, как правительство Украины мы будем приветствовать и стимулировать возвращение граждан в Украину", - добавил спикер.

Тихий также подчеркнул, что Украина будет мотивировать граждан добровольно возвращаться в Украину.

"Это интерес украинского государства. Конечно, наши консулы, зарубежные дипломатические учреждения продолжат оказывать всю необходимую консульскую поддержку тем гражданам, которые находятся в ЕС. Чтобы они чувствовали заботу государства, чтобы они сохраняли свою украинскую идентичность, связи со страной", - заявил чиновник.