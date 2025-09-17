ЕС согласовал завершение временной защиты для украинцев: что говорят в МИДе

Совет Европейского Союза 16 сентября одобрил рекомендации для стран-членов по возвращению, реинтеграции и изменению официального статуса временной защиты украинцев. В МИД объяснили, что это означает для наших граждан за рубежом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого.
Документ Совета ЕС предусматривает скоординированный подход на случай, когда в Украине появятся условия для постепенного завершения действия временной защиты. Рекомендации включают информирование украинцев, обмен данными между странами ЕС и координацию с украинскими властями.
Государствам-членам предлагают предоставлять украинцам национальные разрешения на проживание (например, на основании работы, учебы или семейных обстоятельств), а также создавать программы добровольного возвращения, действующие в течение ограниченного периода.
При этом ЕС призывает гарантировать доступ к жилью, образованию и медицинской помощи тем, кто будет участвовать в таких программах. Также рекомендуется запускать информационные кампании и создавать "Unity Hubs" (Центры единства), которые могут финансироваться за счет программ ЕС.
"Что касается временной защиты решения Совета ЕС, мы ждем окончательный текст этой рекомендации. Он еще не обнародован. Могу вам подтвердить, что с Украиной консультировалась европейская сторона при подготовке этих рекомендаций. Мы были вовлечены в этот процесс, предоставляли со своей стороны определенные свои предложения, что там должно быть", - заявил спикер.
Он отметил, что решение Совета ЕС о продлении действия директивы о временной защите для граждан Украины до 4 марта 2027 года является действительным. Однако нынешняя рекомендация расширит возможности для государств-членов, какие статусы предоставлять украинцам в ЕС.
"Мы понимаем, что речь идет об очень большой группе людей. Здесь не может быть какого-то одного унифицированного подхода, потому что у всех людей разные жизненные обстоятельства, разные планы на жизнь. Конечно, как правительство Украины мы будем приветствовать и стимулировать возвращение граждан в Украину", - добавил спикер.
Тихий также подчеркнул, что Украина будет мотивировать граждан добровольно возвращаться в Украину.
"Это интерес украинского государства. Конечно, наши консулы, зарубежные дипломатические учреждения продолжат оказывать всю необходимую консульскую поддержку тем гражданам, которые находятся в ЕС. Чтобы они чувствовали заботу государства, чтобы они сохраняли свою украинскую идентичность, связи со страной", - заявил чиновник.
Ранее мы писали о том, на каких условиях сейчас можно переехать в Ирландию и какую помощь она оказывает украинским беженцам.
Читайте также о том, что польский Сейм принял закон, который регулирует выплаты украинцам в Польше и продлевает их легальный статус до марта 2026 года.