ЕС увеличил помощь по вакцинации шести странам "Восточного партнерства". В списке и Украина

Евросоюз увеличил с 40 млн до 75 млн евро пакет помощи по поддержке вакцинации в шести странах "Восточного партнерства". В список вошла и Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Еврокомиссии .

"Комиссия сегодня увеличила с 40 млн до 75 млн евро свой пакет помощи для получения безопасных и эффективных вакцин против COVID-19 и ускорения прививочных кампаний в шести странах "Восточного партнерства", - говорится в документе.

Кроме Украины в список вошли:

Азербайджан;

Армения;

Беларусь;

Грузия;

Молдова.

В Еврокомиссии отметили, что новый пакет помощи в размере 35 млн евро позволит существенно расширить доступ к вакцинам странам "Восточного партнерства" на фоне глобального дефицита препаратов.

"Эта помощь дополняет поддержку ЕС инициативы COVAX", - уточнили в комиссии.