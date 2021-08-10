ЕС увеличил помощь по вакцинации шести странам "Восточного партнерства". В списке и Украина
Фото: ЕС увеличил помощь по COVID-вакцинации странам "Восточного партнерства" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Евросоюз увеличил с 40 млн до 75 млн евро пакет помощи по поддержке вакцинации в шести странах "Восточного партнерства". В список вошла и Украина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Еврокомиссии.
"Комиссия сегодня увеличила с 40 млн до 75 млн евро свой пакет помощи для получения безопасных и эффективных вакцин против COVID-19 и ускорения прививочных кампаний в шести странах "Восточного партнерства", - говорится в документе.
Кроме Украины в список вошли:
- Азербайджан;
- Армения;
- Беларусь;
- Грузия;
- Молдова.
В Еврокомиссии отметили, что новый пакет помощи в размере 35 млн евро позволит существенно расширить доступ к вакцинам странам "Восточного партнерства" на фоне глобального дефицита препаратов.
"Эта помощь дополняет поддержку ЕС инициативы COVAX", - уточнили в комиссии.