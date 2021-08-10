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ЄС збільшив допомогу з вакцинації шести країнам "Східного партнерства". В списку і Україна

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Брюссель, Вівторок 10 серпня 2021 17:50
ЄС збільшив допомогу з вакцинації шести країнам "Східного партнерства". В списку і Україна Фото: ЄС збільшив допомогу з COVID-вакцинації країнам "Східного партнерства" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Євросоюз збільшив з 40 млн до 75 млн євро пакет допомоги з підтримки вакцинації в шести країнах "Східного партнерства". До списку увійшла і Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Єврокомісії.

"Комісія сьогодні збільшила з 40 млн до 75 млн євро свій пакет допомоги для отримання безпечних і ефективних вакцин проти COVID - 19 і прискорення прищепних кампаній в шести країнах "Східного партнерства", - йдеться в документі.

Крім України до списку увійшли:

  • Азербайджан;
  • Вірменія;
  • Білорусь;
  • Грузія;
  • Молдова.

У Єврокомісії відзначили, що новий пакет допомоги в розмірі 35 млн євро дозволить істотно розширити доступ до вакцин країнам "Східного партнерства" на тлі глобального дефіциту препаратів.

"Ця допомога доповнює підтримку ЄС ініціативи COVAX", - уточнили в комісії.

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