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ЕС может утвердить первую вакцину от COVID-19 до конца года

Брюссель, Вторник 01 декабря 2020 19:31
ЕС может утвердить первую вакцину от COVID-19 до конца года
Фото: вакцину от COVID-19 в ЕС могут утвердить до конца года (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Европейские регулирующие органы могут утвердить первую вакцину от COVID-19 еще до конца 2020 года. Это будет вакцина фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech.

Об этом заявило Агентство Европейского союза по лекарственным средствам, передает AP.

Сообщается, что агентство планирует на 29 декабря совещание, на котором решит, достаточно ли данных о безопасности и эффективности вакцины для ее утверждения. А уже 12 января соответствующую процедуру может пройти вакцина компании Moderna.

AP подчеркивает, что эти временные рамки означают, что вакцины будут одобрены сначала в США и Великобритании.

Напомним, сегодня Pfizer и BioNTech подали заявку на использование вакцины от COVID-19 в Европе. Компании также попросили рассмотреть заявку в ускоренном режиме. По данным клинических испытаний, их вакцина показала эффективность на уровне 95%.

До этого министр здравоохранения США Алекс Азар заявил, что американцы могут получить первые две вакцины еще до католического Рождества, которое празднуется 25 декабря.

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