ЄС може затвердити першу вакцину від COVID-19 до кінця року

Фото: вакцину від COVID-19 в ЄС можуть затвердити до кінця року (РБК-Україна)

Європейські регулюючі органи можуть затвердити першу вакцину від COVID-19 ще до кінця 2020 року. Це буде вакцина фармацевтичних компаній Pfizer і BioNTech.

Про це заявило Агентство Європейського союзу з лікарських засобів, передає AP.

Повідомляється, що агентство планує на 29 грудня нараду, на якій вирішить, чи достатньо даних щодо безпеки та ефективності вакцини для її затвердження. А вже 12 січня відповідну процедуру може пройти вакцина компанії Moderna.

AP підкреслює, що ці часові рамки означають, що вакцини будуть схвалені спочатку у США і Великобританії.

Нагадаємо, сьогодні Pfizer і BioNTech подали заявку на використання вакцини від COVID-19 у Європі. Компанії також попросили розглянути заявку в прискореному режимі. За даними клінічних випробувань, їх вакцина показала ефективність на рівні 95%.

До цього міністр охорони здоров'я США Алекс Азар заявив, що американці можуть отримати перші дві вакцини ще до католицького Різдва, яке святкується 25 грудня.