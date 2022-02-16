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ЕС может утвердить единый порт для всех гаджетов. Apple этим недовольна

Автор: Сергей Пышкин

Европейский союз может утвердить единый порт для смартфонов, планшетов и наушников до начала следующего года. Закон инициировали еще десять лет назад, но доработали лишь в 2021 году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Gizchina.

Сегодня смартфоны Apple заряжается с помощью разьема Lightning, а Android тем временем использует USB Type-C.

Согласно статистике за 2018 год:

  • 50% смартфонов используют micro USB;
  • 29% - USB Type-C;
  • 21% — Lightning.

В нынешнем году большинство уже перешло на использование именно Type-C.

Как отметил парламентарий Алекс Агиус Салиб, Европарламент рассмотрит закон уже в мае нынешнего года, после чего ЕС должен будет обсудить этот вопрос ещё и с отдельными странами.

"Он вступит в силу до конца года. Это наше намерение", - добавил Салиб.

Также парламентарий отметил, что единый порт будет доступен для:

  • электронных книг;
  • слабых ноутбуков;
  • клавиатур;
  • компьютерных мышек;
  • наушников;
  • смарт-часов;
  • электронных игрушек;
  • смартфонов;
  • планшетов;
  • наушников.

Более того, Салиб желает, чтобы Европарламент также и "гармонизировал" инфраструктуру беспроводной зарядки к 2025 году.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Европейский Союз рассмотрит возможность внедрения универсальных зарядных устройств для телефонов, планшетов и наушников.

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Евросоюз