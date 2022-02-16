ЕС может утвердить единый порт для всех гаджетов. Apple этим недовольна

Европейский союз может утвердить единый порт для смартфонов, планшетов и наушников до начала следующего года. Закон инициировали еще десять лет назад, но доработали лишь в 2021 году.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Gizchina.
Сегодня смартфоны Apple заряжается с помощью разьема Lightning, а Android тем временем использует USB Type-C.
Согласно статистике за 2018 год:
В нынешнем году большинство уже перешло на использование именно Type-C.
Как отметил парламентарий Алекс Агиус Салиб, Европарламент рассмотрит закон уже в мае нынешнего года, после чего ЕС должен будет обсудить этот вопрос ещё и с отдельными странами.
"Он вступит в силу до конца года. Это наше намерение", - добавил Салиб.
Также парламентарий отметил, что единый порт будет доступен для:
Более того, Салиб желает, чтобы Европарламент также и "гармонизировал" инфраструктуру беспроводной зарядки к 2025 году.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Европейский Союз рассмотрит возможность внедрения универсальных зарядных устройств для телефонов, планшетов и наушников.