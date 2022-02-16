ЄС може затвердити єдиний порт для всіх гаджетів. Apple цим незадоволена

Сьогодні смартфони Apple заряджається за допомогою роз'єму Lightning, а Android тим часом використовує USB Type-C.

Згідно зі статистикою за 2018 рік:

50% смартфонів використовують micro USB;

29% - USB Type-C;

21% — Lightning.

У нинішньому році більшість вже перейшла на використання саме Type-C.

Користувачі iPhone і Android давно скаржаться на необхідність використовувати різні зарядні.

Як зазначив парламентарій Алекс Агіус Саліб, Європарламент розгляне закон вже в травні нинішнього року, після чого ЄС повинен буде обговорити це питання ще й з окремими країнами.

"Він набуде чинності до кінця року. Це наш намір", - додав Саліб.

Також парламентарій зазначив, що єдиний порт буде доступний для:

електронних книг;

слабких ноутбуків;

клавіатура;

комп'ютерних мишок;

навушник;

смарт-годин;

електронних іграшок;

смартфонів;

планшет;

навушник.

Більш того, Саліб бажає, щоб Європарламент також і "гармонізував" інфраструктуру бездротової зарядки до 2025 року.