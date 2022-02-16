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ЄС може затвердити єдиний порт для всіх гаджетів. Apple цим незадоволена

Автор: Сергій Пишкін

Європейський союз може затвердити єдиний порт для смартфонів, планшетів і навушників до початку наступного року. Закон ініціювали ще десять років тому, але допрацювали лише в 2021 році.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Gizchina.

Сьогодні смартфони Apple заряджається за допомогою роз'єму Lightning, а Android тим часом використовує USB Type-C.

Згідно зі статистикою за 2018 рік:

  • 50% смартфонів використовують micro USB;
  • 29% - USB Type-C;
  • 21% — Lightning.

У нинішньому році більшість вже перейшла на використання саме Type-C.

Користувачі iPhone і Android давно скаржаться на необхідність використовувати різні зарядні.

Як зазначив парламентарій Алекс Агіус Саліб, Європарламент розгляне закон вже в травні нинішнього року, після чого ЄС повинен буде обговорити це питання ще й з окремими країнами.

"Він набуде чинності до кінця року. Це наш намір", - додав Саліб.

Також парламентарій зазначив, що єдиний порт буде доступний для:

  • електронних книг;
  • слабких ноутбуків;
  • клавіатура;
  • комп'ютерних мишок;
  • навушник;
  • смарт-годин;
  • електронних іграшок;
  • смартфонів;
  • планшет;
  • навушник.

Більш того, Саліб бажає, щоб Європарламент також і "гармонізував" інфраструктуру бездротової зарядки до 2025 року.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Європейський Союз розгляне можливість впровадження універсальних зарядних пристроїв для телефонів, планшетів і навушників.

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