ЄС може затвердити єдиний порт для всіх гаджетів. Apple цим незадоволена

Європейський союз може затвердити єдиний порт для смартфонів, планшетів і навушників до початку наступного року. Закон ініціювали ще десять років тому, але допрацювали лише в 2021 році.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Gizchina.
Сьогодні смартфони Apple заряджається за допомогою роз'єму Lightning, а Android тим часом використовує USB Type-C.
Згідно зі статистикою за 2018 рік:
У нинішньому році більшість вже перейшла на використання саме Type-C.
Користувачі iPhone і Android давно скаржаться на необхідність використовувати різні зарядні.
Як зазначив парламентарій Алекс Агіус Саліб, Європарламент розгляне закон вже в травні нинішнього року, після чого ЄС повинен буде обговорити це питання ще й з окремими країнами.
"Він набуде чинності до кінця року. Це наш намір", - додав Саліб.
Також парламентарій зазначив, що єдиний порт буде доступний для:
Більш того, Саліб бажає, щоб Європарламент також і "гармонізував" інфраструктуру бездротової зарядки до 2025 року.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Європейський Союз розгляне можливість впровадження універсальних зарядних пристроїв для телефонів, планшетів і навушників.