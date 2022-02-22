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В ЕС согласовали новые санкции против России

Автор: Каролина Гайдук

Послы Евросоюза согласовали санкции против РФ в связи с признанием ею сепаратистских регионов и дальнейшим размещением войск на территории Украины. Встреча произошла сегодня, 22 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украины, со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Сегодня утром завершилась внеочередная встреча послов ЕС по Украине и России. Соглашение о санкциях (замораживание активов и запрет на выдачу виз)", - написал журналист в своем микробологе, отметив, что санкции планируются против физический и юридическиз лиц.

Отметим, что Европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс назвал, какие санкции может вести ЕС против России на фоне вторжения в Украину.

Напомним, что министры иностранных дел ЕС расширили список санкций против лиц, причастных к проведению выборов в Госдуму РФ во временно оккупированном Крыму.

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