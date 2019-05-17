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ЕС утвердил новый режим санкций за кибератаки

Новости » Политика    17.05.2019 - 17:49
ЕС утвердил новый режим санкций за кибератаки
Иллюстративное фото (European Union 2015 - European Parliament)

Новый санкционный режим создается перед выборами в Европейский парламент

Европейский Союз (ЕС) утвердил новый режим введения санкций за кибератаки как на членов Евросоюза, так и на другие государства и международные организации. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Сообщается, что министры финансов ЕС утвердили санкционный режим, который позволяет странам союза замораживать активы и вводить запрет на въезд в отношении людей, фирм и государственных органов, которых признают виновными в причастности к кибератакам.

Новый санкционный режим создается перед выборами в Европейский парламент, которые пройдут 23-26 мая. Чиновники ЕС обвиняют Россию в хакерских атаках против стран Запада. Россия, как правило, отвергает обвинения.

Отметим, Италия противостоит предложениям ряда других членов ЕС о введении санкций против стран, которые осуществляют кибератаки.

Напомним, послы ЕС согласовали новый санкционный режим за применение химоружия. Санкции приняты в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

Как писало РБК-Украина, представители 28 стран-членов Европейского союза намерены договориться о новом санкционном механизме за применение химического оружия.

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