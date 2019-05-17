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ЄС затвердив новий режим санкцій за кібератаки

Новини » Політика    17.05.2019 - 17:49
ЄС затвердив новий режим санкцій за кібератаки
Ілюстративне фото (European Union 2015 - European Parliament)

Новий санкційний режим створюється перед виборами до Європейського парламенту

Європейський Союз (ЄС) затвердив новий режим запровадження санкцій за кібератаки як на членів Євросоюзу, так і на інші держави та міжнародні організації. Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії.

Повідомляється, що міністри фінансів ЄС затвердили санкційний режим, який дозволяє країнам союзу заморожувати активи та запроваджувати заборону на в’їзд стосовно людей, фірм та державних органів, яких визнають винними в причетності до кібератак.

Новий санкційний режим створюється перед виборами до Європейського парламенту, які відбуватимуться 23-26 травня. Посадовці ЄС звинувачують Росію в хакерських атаках проти країн Заходу. Росія, як правило, відкидає звинувачення.

Зазначимо, Італія протистоїть пропозицій ряду інших членів ЄС про введення санкцій проти країн, які здійснюють кібератаки.

Нагадаємо, посли ЄС погодили новий санкційний режим за застосування хімзброї. Санкції прийняті у зв'язку з отруєнням колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля в британському Солсбері.

Як писало РБК-Украина, представники 28 країн-членів Європейського союзу мають намір домовитися про новий санкціний механізм за застосування хімічної зброї. 

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