В ЄС уперше відреагували на відставку українського уряду

Формування уряду в Україні - внутрішня справа держави. Попри це, влада країни не повинна забувати про продовження реформ.

З такою заявою виступила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради ЄС.

13 липня Каллас прибула на засідання Ради ЄС із закордонних справ. Саме там вона вперше прокоментувала перезавантаження Кабінету міністрів України.

"Звичайно, формування уряду - це внутрішня політична справа кожного. Для нас, звичайно, важливо мати наших співрозмовників, щоб ми могли продовжувати роботу", - наголосила очільниця європейської дипломатії.

На тлі останніх подій Каллас звернулася з попередженням до української влади. Так, вона нагадала, що для Євросоюзу вкрай важливим залишається саме продовження реформ.

"Тому що ми також хочемо просувати порядок денний розширення, і тому нам також потрібно бачити, що Україна проводить реформи зі свого боку", - зазначила вона.