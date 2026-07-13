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В ЄС уперше відреагували на відставку українського уряду

10:31 13.07.2026 Пн
2 хв
Кая Каллас озвучила важливе попередження
aimg Юлія Капітонова
В ЄС уперше відреагували на відставку українського уряду Фото: Кая Каллас, висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки (Getty Images)
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Формування уряду в Україні - внутрішня справа держави. Попри це, влада країни не повинна забувати про продовження реформ.

З такою заявою виступила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради ЄС.

13 липня Каллас прибула на засідання Ради ЄС із закордонних справ. Саме там вона вперше прокоментувала перезавантаження Кабінету міністрів України.

"Звичайно, формування уряду - це внутрішня політична справа кожного. Для нас, звичайно, важливо мати наших співрозмовників, щоб ми могли продовжувати роботу", - наголосила очільниця європейської дипломатії.

На тлі останніх подій Каллас звернулася з попередженням до української влади. Так, вона нагадала, що для Євросоюзу вкрай важливим залишається саме продовження реформ.

"Тому що ми також хочемо просувати порядок денний розширення, і тому нам також потрібно бачити, що Україна проводить реформи зі свого боку", - зазначила вона.

Відставка Кабміну: що наразі відомо

Як повідомляло РБК-Україна, 12 липня президент Володимир Зеленський обговорив з чинною главою уряду Юлією Свириденко оновлення Кабінету Міністрів.

Цього ж дня стало відомо, що голову "Нафтогазу" Сергія Корецького нардепи та джерела вважають головним кандидатом на посаду прем'єра.

Як стверджують інсайдери, він врешті погодився очолити Кабмін, попри те, що досі відмовлявся від цієї посади.

Ба більше, вже відомо перші подробиці щодо можливого складу нового Кабміну.

Анонімні джерела стверджують, що частина міністрів може зберегти свої посади, тоді як окремі відомства планують розділити.

Чому Зеленський саме зараз змінює прем'єра та які ще будуть перестановки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Кабінет Міністрів України Відставка Кабміну Юлія Свириденко Євросоюз
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