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ЄС звинуватив Росію в черговому порушенні міжнародного права в Криму

Новини » Політика     11.04.2020 - 16:27
ЄС звинуватив Росію в черговому порушенні міжнародного права в Криму
Ілюстративне фото (pixabay)

В ЄС зробили заяву у зв'язку з призовною кампанією на півострові

Призовна кампанія в окупованому Росією Криму порушує міжнародне гуманітарне право. Про це йдеться в заяві Європейської служби зовнішніх зв'язків.

В ЭСЗС підкреслили, що Росія не має права проводити призов жителів Криму в Збройні сили РФ.

"Це порушення міжнародного гуманітарного права. Російська Федерація пов'язана міжнародним правом і зобов'язана забезпечувати захист прав людини на півострові", - йдеться в заяві.

При цьому Європейський союз, як і раніше, очікує, що РФ відмовиться від своїх претензій на Крим.

"ЄС не визнає незаконну анексію АР Крим та міста Севастополя. Європейський Союз непохитно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - заявили в ЭСЗС.

Нагадаємо, раніше Україна звернулася до ООН з проханням відреагувати на призовну кампанію в окупованому Криму.

Також повідомлялося, що призов Росією жителів Криму засудили Сполучені Штати Америки.

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