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Боррель анонсировал визит в Украину

Новости » Политика     28.01.2020 - 20:46
Боррель анонсировал визит в Украину
Фото: Жозеп Боррель (twitter.com/davidgonzal123)

В ЕС назвали Украину инвестицией в будущее

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ближайшие недели посетит Украину. Об этом он заявил во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Во время поездки в Украину Боррель планирует посетить также Донбасс.

"Я намерен посетить Украину в ближайшие недели. Хочу посетить наиболее важные части страны, с точки зрения внешних отношений. Я хочу посетить Донбасс, ту границу, где, как мы знаем все еще происходит определенное количество военных действий, с целью ознакомиться самому, какова там ситуация", - заявил он.

Также верховный представитель ЕС отметил, что для имплементации соглашения об ассоциации с ЕС Украине необходимо усиливать правосудие, а также борьбу с коррупцией.

Также Боррель отметил, что "безопасная и демократическая Украина является инвестицией в общее будущее ЕС".

Спільна з Верховним представником ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем прес-конференція за підсумками проведення 6-го засідання Ради асоціації Україна – ЄС. Це перша Рада асоціації для нашого складу Уряду і для теперішнього складу Єврокомісії.

Опубліковано Олексій Гончарук - Прем'єр-міністр України Вівторок, 28 січня 2020 р.

Напомним, сегодня, 28 января, в Брюсселе состоялось первое заседание с новым составом украинского правительства и новым составом Европейской комиссии Совета ассоциации Украина-Евросоюз.

Ранее РБК-Украина писало, что Украина готова к "промышленному безвизу" с ЕС. В частности, данный вопрос обсуждался между премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком и Жозепом Боррелем во время Совета ассоциации Украина-ЕС

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