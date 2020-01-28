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Боррель анонсував візит в Україну

Новини » Політика     28.01.2020 - 20:46
Боррель анонсував візит в Україну
Фото: Жозеп Боррель (twitter.com/davidgonzal123)

У ЄС назвали Україну інвестицією в майбутнє

Верховний представник Європейського союзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель в найближчі тижні відвідає Україну. Про це він заявив під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Під час поїздки в Україну Боррель планує відвідати також Донбас.

"Я має намір відвідати Україну в найближчі тижні. Хочу відвідати найбільш важливі частини країни, з точки зору зовнішніх стосунків. Я хочу відвідати Донбас, ту межу, де, як ми знаємо все ще відбувається певну кількість військових дій, з метою ознайомитися самому, яка там ситуація", - заявив він.

Також верховний представник ЄС зазначив, що для імплементації угоди про асоціацію з ЄС Україні необхідно посилювати правосуддя, а також боротьбу з корупцією.

Також Боррель зазначив, що "безпечна і демократична Україна є інвестицією у спільне майбутнє ЄС".

Спільна з Верховним представником ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем прес-конференція за підсумками проведення 6-го засідання Ради асоціації Україна – ЄС. Це перша Рада асоціації для нашого складу Уряду і для теперішнього складу Єврокомісії.

Опубліковано Олексій Гончарук - Прем'єр-міністр України Вівторок, 28 січня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні, 28 січня, в Брюсселі відбулося перше засідання з новим складом українського уряду і новим складом Європейської комісії Ради асоціації Україна-Євросоюз.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна готова до "промислового безвизу" з ЄС. Зокрема, дане питання обговорювалося між прем'єр-міністром України Олексієм Гончаруком і Жозепом Боррелем під час Ради асоціації Україна-ЄС

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