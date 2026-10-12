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ЕС принял наибольшее расширение санкционного списка против РФ

13:14 12.10.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Чупровская
ЕС принял наибольшее расширение санкционного списка против РФ Фото: верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас (flickr.com photos valstskanceleja)
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Евросоюз принял наибольшее расширение санкционного списка против России с начала войны - почти 1600 новых позиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение верховной представительницы ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас в соцсети X.

"Министры иностранных дел ЕС только приняли почти 1600 новых санкционных позиций против военно-промышленного комплекса России. Это самое большое расширение нашего санкционного списка с тех пор, как Россия начала войну. Европа снова демонстрирует единый фронт", - написала Каллас.

По ее словам, более половины новых позиций касается цепи производства баллистических ракет.

"Мы делаем значительно сложнее, медленнее и дороже для России производство оружия, которым оно убивает украинцев", - добавила Каллас.

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал партнеров усилить санкционное давление и закрыть России доступ к западным компонентам, которые можно найти в 90% ее вооружений.

Киев также подготовил список еще из десяти российских олигархов и поднимет этот вопрос на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге на этой неделе.

Как сообщало РБК-Украина, в Палате представителей США готовят двухпартийный законопроект о запрете покупки российской нефти.

Об этом заявил конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик через день после того, как президент США Дональд Трамп разрешил России продавать дизель на мировых рынках.

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