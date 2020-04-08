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ЕС требует от России обеспечить доступ ОБСЕ к оккупированному Донбассу

Новости » Коронавирус     08.04.2020 - 20:39
ЕС требует от России обеспечить доступ ОБСЕ к оккупированному Донбассу
Фото: миссия ОБСЕ на Донбассе (facebook.com/oscesmm)

ОБСЕ и международные организации должны иметь беспрепятственный доступ к оккупированным территориям

Высокий представитель Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что Россия должна обеспечить беспрепятственный доступ ОБСЕ и международных организаций к оккупированным территориям Донбасса в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По словам Борреля, из-за ситуации с пандемией коронавируса очень важно, чтобы международные неправительственные и гуманитарные организации имели беспрепятственный доступ на оккупированные территории Украины, чтобы доставлять гуманитарную помощь населению.

"В контексте пандемии коронавируса даже еще важнее, чтобы Россия и военные формирования, которых она поддерживает, в полной мере уважали мандат СММ ОБСЕ. Эта миссия должна получить безопасный и беспрепятственный доступ по всей территории Украины, включая, безусловно, те части Донецкой и Луганской областей, которые сейчас находятся не под контролем Украины", - заявил он.

Напомним, ранее в посольстве США в Украине призвали Россию и подконтрольные ей вооруженные формирования прекратить препятствование работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе. В американском посольстве осудили ограничение доступа наблюдателей к оккупированным территориям.

До этого совместное заявление относительно фактов препятствования работе СММ ОБСЕ на Донбассе со стороны пророссийский вооруженных формирований сделали Германия и Франция. Париж и Берлин выразили обеспокоенность ограничениями, наложенными боевиками на миссию ОБСЕ с 21 марта.

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