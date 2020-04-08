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ЄС вимагає від Росії забезпечити доступ ОБСЄ до окупованого Донбасу

Новини » Коронавірус     08.04.2020 - 20:39
ЄС вимагає від Росії забезпечити доступ ОБСЄ до окупованого Донбасу
Фото: місія ОБСЄ на Донбасі (facebook.com/oscesmm)

ОБСЄ та міжнародні організації повинні мати безперешкодний доступ на окуповані території

Високий представник Європейського союзу Жозеп Боррель заявив, що Росія повинна забезпечити безперешкодний доступ ОБСЄ та міжнародних організацій на окуповані території Донбасу в умовах пандемії коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За словами Борреля, через ситуацію з пандемією коронавірусу дуже важливо, щоб міжнародні неурядові та гуманітарні організації мали безперешкодний доступ на окуповані території України, щоб доправляти гуманітарну допомогу населенню.

"У контексті пандемії коронавірусу навіть ще важливішим є, щоб Росія та військові формування, яких вона підтримує, повною мірою поважали мандат СММ ОБСЄ. Ця місія має отримати безпечний та безперешкодний доступ по всій території Україні, включно, безумовно, з тими частинами Донецької та Луганської областей, які зараз перебувають не під контролем України", - заявив він.

Нагадаємо, раніше у посольстві США в Україні закликали Росію та підконтрольні їй збройні формування припинити перешкоджання роботі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі. В американському посольстві засудили обмеження доступу спостерігачів на окуповані території.

До цього спільну заяву щодо фактів перешкоджання роботі СММ ОБСЄ на Донбасі з боку проросійський збройних формувань зробили Німеччина та Франція. Париж та Берлін висловили стурбованість обмеженнями, накладеними бойовиками на місію ОБСЄ з 21 березня.

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