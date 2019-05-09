ЕС требует немедленно освободить соратника Гуайдо

Евросоюз призвал немедленно освободить вице-президента Национальной ассамблеи Венесуэлы Эдгара Самбрано, которого накануне задержали сотрудники спецслужб страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Европейского союза, обнародованого на сайте Службы внешних действий ЕС.

"Арест Эдгара Самбрано является еще одним грубым нарушением Конституции страны. Эта политически мотивированая акция направлена ​​на то, чтобы заставить Национальную ассамблею замолчать. Евросоюз призывает немедленно освободить Самбрано и возложить ответственность за его безопасность и сохранность на соответствующие властные структуры", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что г

Напомним, вице-спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Эдгар Самбрано был задержан сотрудниками спецслужб за поддержку оппозиционного лидера Хуана Гуайдо. Самбрано сообщил, что его служебный автомобиль был эвакуирован агентами Службы национальной безопасности Венесуэлы от резиденции его партии.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 30 мая в Венесуэле произошла попытка государственного переворота. Часть военных поддержали лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо в свержении президента Николаса Мадуро. Гуайдо выразил уверенность, что отстранение Мадуро от власти - "необратимый процесс".