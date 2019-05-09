ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ЕС требует немедленно освободить соратника Гуайдо

Новости » Политика    09.05.2019 - 14:48
ЕС требует немедленно освободить соратника Гуайдо
Фото: Эдгар Самбрано и Хуан Гуайдо (AP)

Арест Эдгара Самбрано является еще одним грубым нарушением Конституции страны

 

Евросоюз призвал немедленно освободить вице-президента Национальной ассамблеи Венесуэлы Эдгара Самбрано, которого накануне задержали сотрудники спецслужб страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Европейского союза, обнародованого на сайте Службы внешних действий ЕС.

"Арест Эдгара Самбрано является еще одним грубым нарушением Конституции страны. Эта политически мотивированая акция направлена ​​на то, чтобы заставить Национальную ассамблею замолчать. Евросоюз призывает немедленно освободить Самбрано и возложить ответственность за его безопасность и сохранность на соответствующие властные структуры", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что гражданские права, безопасность и парламентский иммунитет всех членов Национальной ассамблеи, включая его председателя Хуана Гуайдо, должны полностью соблюдаться.

Напомним, вице-спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Эдгар Самбрано был задержан сотрудниками спецслужб за поддержку оппозиционного лидера Хуана Гуайдо. Самбрано сообщил, что его служебный автомобиль был эвакуирован агентами Службы национальной безопасности Венесуэлы от резиденции его партии.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 30 мая в Венесуэле произошла попытка государственного переворота. Часть военных поддержали лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо в свержении президента Николаса Мадуро. Гуайдо выразил уверенность, что отстранение Мадуро от власти - "необратимый процесс".

 

В Румынии 9 мая пройдет неформальный саммит Евросоюза Страны ЕС в Брюсселе обсудят выдачу паспортов РФ украинцам в ОРДЛО
Новости Украины ВенесуэлаЕвросоюз
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь