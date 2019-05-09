ЄС вимагає негайно звільнити соратника Гуайдо

Фото: Едгар Самбрано і Хуан Гуайдо (AP)

Арешт Едгара Самбрано є ще одним грубим порушенням Конституції країни

Євросоюз закликав негайно звільнити віце-президента Національної асамблеї Венесуэлы Едгара Самбрано, якого напередодні затримали співробітники спецслужб країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Європейського союзу, обнародованого на сайті Служби зовнішніх дій ЄС.

"Арешт Едгара Самбрано є ще одним грубим порушенням Конституції країни. Ця політично мотивированая акція спрямована на те, щоб змусити Національну асамблею замовкнути. Євросоюз закликає негайно звільнити Самбрано і покласти відповідальність за його безпеку і збереження на відповідні владні структури", - йдеться в заяві.

Також зазначається, що цивільні права, безпека і парламентський імунітет всіх членів Національної асамблеї, включаючи його голову Хуана Гуайдо, повинні повністю дотримуватися.

Нагадаємо, віце-спікер Національної асамблеї Венесуели Едгар Самбрано був затриманий співробітниками спецслужб за підтримку опозиційного лідера Хуана Гуайдо. Самбрано повідомив, що його службовий автомобіль був евакуйований агентами Служби національної безпеки Венесуели від резиденції його партії.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 30 травня у Венесуелі сталася спроба державного перевороту. Частина військових підтримали лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо в поваленні президента Ніколаса Мадуро. Гуайдо висловив упевненість, що відсторонення Мадуро від влади - "необоротний процес".