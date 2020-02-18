ЄС: торгова угода з Британією відрізнятиметься від підписаної з Канадою

Фото: Мішель Барньє (EPA)

Угода буде іншою через "особливу близькість" Британії та ЄС, заявив Мішель Барньє

Британія не зможе отримати таку ж торгову угоду з Європейським союзом, яку отримала Канада. Про це повідомив головний переговірник ЄС з Brexit Мішель Барньє, повідомляє BBC.

За його словами, торгова угода з Британією відрізнятиметься від документу, укладеного з Канадою, через "особливу близькість".

"Ми, як і раніше, готові запропонувати Великобританії амбітне партнерство… Торгову угоду, яка включатиме, зокрема, риболовлю і рівні умови з країною, яка має особливу близькість - унікальну територіальну і економічну близькість - тому її (угоду - ред.) не можна порівнювати з Канадою, Південною Кореєю чи Японією", - заявив Барньє.

Нагадаємо, раніше міністр у справах Європи Міністерства закордонних справ Великобританії Крістофер Пінчер заявив, що після завершення перехідного періоду Brexit Великобританія хоче торгову угоду з Європейським союзом на схожих із Канадою умовах.

Зазначимо, що торгові переговори між Євросоюзом і Великою Британією повинні стартувати на початку березня, однак можуть швидко застопоритися через розбіжності позицій сторін. Якщо угоду про вільну торгівлю не буде укладено до кінця року, а переговорний період не буде продовжено, Британії і ЄС доведеться почати торгувати за правилами СОТ, що з-поміж іншого означає повернення численних митних тарифів.