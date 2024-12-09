У ЄС тимчасовий захист отримали 4,2 мільйони українців: деталі

У країнах Європейського Союзу під тимчасовим захистом перебувають майже 4,2 мільйони українців. Лідерами стали серед країн Німеччина, Польща та Чехія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Європейського Союзу.
Станом на 31 жовтня 2024 року майже 4,2 мільйона громадян, які виїхали з України через російську агресію, отримали статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу.
Країни, які прийняли найбільшу кількість осіб зі статусом тимчасового захисту:
Ці три країни забезпечили майже 60% загальної кількості українців під захистом у ЄС.
У жовтні 2024 року загальна кількість залишилася стабільною порівняно з кінцем вересня. Найбільше абсолютне зростання спостерігалося в:
Водночас у Литві сталося значне скорочення кількості осіб зі статусом тимчасового захисту (-33 455; -41,3%) через зняття з реєстрації осіб із неактивним статусом. Невелике зменшення спостерігалося також в Італії (-1 105; -0,7%) та Франції (-280; -0,5%).
Відносна кількість тимчасового захисту на 1 тисячу осіб населення:
Середній показник по ЄС становить 9,3 на 1 тисячу осіб.
Громадяни України становлять понад 98,3% усіх, хто отримав тимчасовий захист. Структура бенефіціарів за віком і статтю:
Нагадаємо, що в Австрії з січня 2025 року планують позбавляти біженців, які володіють автомобілями, права на базову допомогу. Ініціатива спричинила критику з боку правозахисників, які вважають її дискримінаційною та шкідливою для найбільш вразливих груп населення.
Крім того, парламент Швейцарії розглядає можливість обмеження надання дозволів S для українських біженців. У майбутньому цей статус пропонують надавати лише тим, хто виїжджає з окупованих або атакованих російськими військами частин України.