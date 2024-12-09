RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны

В ЕС временную защиту получили 4,2 миллиона украинцев: детали

Фото: как страны ЕС поддерживают украинских беженцев (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

В странах Европейского Союза под временной защитой находятся почти 4,2 миллиона украинцев. Лидерами среди стран стали Германия, Польша и Чехия.

В ЕС под временной защитой находится 4,2 миллиона украинцев: основные факты

По состоянию на 31 октября 2024 года почти 4,2 миллиона граждан, которые выехали из Украины из-за российской агрессии, получили статус временной защиты в странах Европейского Союза. 

Страны, принявшие наибольшее количество людей со статусом временной защиты:

  • Германия - 1 140 705 человек (27,2% от общего числа в ЕС).
  • Польша - 983 880 человек (23,4%).
  • Чехия - 379 370 человек (9,0%).

Эти три страны обеспечили почти 60% от общего числа украинцев, находящихся под защитой в ЕС.

Динамика изменений

В октябре 2024 года общее количество осталось стабильным по сравнению с концом сентября. Наибольший абсолютный рост был зафиксирован в:

  • Германии (+11 370; +1,0%).
  • Польше (+4 045; +0,4%).
  • Испании (+3 600; +1,6%).

В то же время в Литве произошло значительное сокращение числа лиц со статусом временной защиты (-33 455; -41,3%) из-за снятия с регистрации людей с неактивным статусом. Незначительное уменьшение также наблюдалось в Италии (-1 105; -0,7%) и Франции (-280; -0,5%).

Соотношение к численности населения

Относительное количество временной защиты на 1 тысячу человек населения:

  • Чехия - 34,8 на тысячу человек.
  • Польша - 26,9.
  • Эстония - 25,3.

Средний показатель по ЕС составляет 9,3 на 1 тысячу человек.

Кто получил защиту

Граждане Украины составляют более 98,3% всех, кто получил временную защиту. Распределение бенефициаров по возрасту и полу:

  • Взрослые женщины - 45,0%.
  • Дети - 32,0%.
  • Взрослые мужчины - 23,0%.

Напомним, что в Австрии с января 2025 года планируют лишать владеющих автомобилями беженцев права на базовую помощь. Инициатива вызвала критику со стороны правозащитников, которые считают ее дискриминационной и вредной для наиболее уязвимых групп населения.

Кроме того, парламент Швейцарии рассматривает возможность ограничения разрешения S для украинских беженцев. В будущем этот статус предлагают предоставлять только выезжающим из оккупированных или атакованных российскими войсками частей Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News