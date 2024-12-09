В ЕС временную защиту получили 4,2 миллиона украинцев: детали

В странах Европейского Союза под временной защитой находятся почти 4,2 миллиона украинцев. Лидерами среди стран стали Германия, Польша и Чехия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Европейского Союза.
По состоянию на 31 октября 2024 года почти 4,2 миллиона граждан, которые выехали из Украины из-за российской агрессии, получили статус временной защиты в странах Европейского Союза.
Страны, принявшие наибольшее количество людей со статусом временной защиты:
Эти три страны обеспечили почти 60% от общего числа украинцев, находящихся под защитой в ЕС.
В октябре 2024 года общее количество осталось стабильным по сравнению с концом сентября. Наибольший абсолютный рост был зафиксирован в:
В то же время в Литве произошло значительное сокращение числа лиц со статусом временной защиты (-33 455; -41,3%) из-за снятия с регистрации людей с неактивным статусом. Незначительное уменьшение также наблюдалось в Италии (-1 105; -0,7%) и Франции (-280; -0,5%).
Относительное количество временной защиты на 1 тысячу человек населения:
Средний показатель по ЕС составляет 9,3 на 1 тысячу человек.
Граждане Украины составляют более 98,3% всех, кто получил временную защиту. Распределение бенефициаров по возрасту и полу:
Напомним, что в Австрии с января 2025 года планируют лишать владеющих автомобилями беженцев права на базовую помощь. Инициатива вызвала критику со стороны правозащитников, которые считают ее дискриминационной и вредной для наиболее уязвимых групп населения.
Кроме того, парламент Швейцарии рассматривает возможность ограничения разрешения S для украинских беженцев. В будущем этот статус предлагают предоставлять только выезжающим из оккупированных или атакованных российскими войсками частей Украины.