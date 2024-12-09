В ЕС временную защиту получили 4,2 миллиона украинцев: детали

В ЕС под временной защитой находится 4,2 миллиона украинцев: основные факты

По состоянию на 31 октября 2024 года почти 4,2 миллиона граждан, которые выехали из Украины из-за российской агрессии, получили статус временной защиты в странах Европейского Союза.

Страны, принявшие наибольшее количество людей со статусом временной защиты:

Германия - 1 140 705 человек (27,2% от общего числа в ЕС).

- 1 140 705 человек (27,2% от общего числа в ЕС). Польша - 983 880 человек (23,4%).

- 983 880 человек (23,4%). Чехия - 379 370 человек (9,0%).

Эти три страны обеспечили почти 60% от общего числа украинцев, находящихся под защитой в ЕС.

Динамика изменений

В октябре 2024 года общее количество осталось стабильным по сравнению с концом сентября. Наибольший абсолютный рост был зафиксирован в:

Германии (+11 370; +1,0%).

Польше (+4 045; +0,4%).

Испании (+3 600; +1,6%).

В то же время в Литве произошло значительное сокращение числа лиц со статусом временной защиты (-33 455; -41,3%) из-за снятия с регистрации людей с неактивным статусом. Незначительное уменьшение также наблюдалось в Италии (-1 105; -0,7%) и Франции (-280; -0,5%).

Соотношение к численности населения

Относительное количество временной защиты на 1 тысячу человек населения:

Чехия - 34,8 на тысячу человек.

- 34,8 на тысячу человек. Польша - 26,9.

- 26,9. Эстония - 25,3.

Средний показатель по ЕС составляет 9,3 на 1 тысячу человек.

Кто получил защиту

Граждане Украины составляют более 98,3% всех, кто получил временную защиту. Распределение бенефициаров по возрасту и полу: