У ЄС тимчасовий захист отримали 4,2 мільйони українців: деталі

У країнах Європейського Союзу під тимчасовим захистом перебувають майже 4,2 мільйони українців. Лідерами стали серед країн Німеччина, Польща та Чехія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Європейського Союзу.

У ЄС під тимчасовим захистом перебуває 4,2 мільйона українців: основні факти

Станом на 31 жовтня 2024 року майже 4,2 мільйона громадян, які виїхали з України через російську агресію, отримали статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу.

Країни, які прийняли найбільшу кількість осіб зі статусом тимчасового захисту:

Німеччина - 1 140 705 осіб (27,2% від загальної кількості в ЄС).

- 1 140 705 осіб (27,2% від загальної кількості в ЄС). Польща - 983 880 осіб (23,4%).

- 983 880 осіб (23,4%). Чехія - 379 370 осіб (9,0%).

Ці три країни забезпечили майже 60% загальної кількості українців під захистом у ЄС.

Динаміка змін

У жовтні 2024 року загальна кількість залишилася стабільною порівняно з кінцем вересня. Найбільше абсолютне зростання спостерігалося в:

Німеччині (+11 370; +1,0%).

Польщі (+4 045; +0,4%).

Іспанії (+3 600; +1,6%).

Водночас у Литві сталося значне скорочення кількості осіб зі статусом тимчасового захисту (-33 455; -41,3%) через зняття з реєстрації осіб із неактивним статусом. Невелике зменшення спостерігалося також в Італії (-1 105; -0,7%) та Франції (-280; -0,5%).

Співвідношення до чисельності населення

Відносна кількість тимчасового захисту на 1 тисячу осіб населення:

Чехія - 34,8 на тисячу осіб.

- 34,8 на тисячу осіб. Польща - 26,9.

- 26,9. Естонія - 25,3.

Середній показник по ЄС становить 9,3 на 1 тисячу осіб.

Хто отримав захист

Громадяни України становлять понад 98,3% усіх, хто отримав тимчасовий захист. Структура бенефіціарів за віком і статтю: