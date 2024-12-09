У ЄС тимчасовий захист отримали 4,2 мільйони українців: деталі
У країнах Європейського Союзу під тимчасовим захистом перебувають майже 4,2 мільйони українців. Лідерами стали серед країн Німеччина, Польща та Чехія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Європейського Союзу.
У ЄС під тимчасовим захистом перебуває 4,2 мільйона українців: основні факти
Станом на 31 жовтня 2024 року майже 4,2 мільйона громадян, які виїхали з України через російську агресію, отримали статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу.
Країни, які прийняли найбільшу кількість осіб зі статусом тимчасового захисту:
- Німеччина - 1 140 705 осіб (27,2% від загальної кількості в ЄС).
- Польща - 983 880 осіб (23,4%).
- Чехія - 379 370 осіб (9,0%).
Ці три країни забезпечили майже 60% загальної кількості українців під захистом у ЄС.
Динаміка змін
У жовтні 2024 року загальна кількість залишилася стабільною порівняно з кінцем вересня. Найбільше абсолютне зростання спостерігалося в:
- Німеччині (+11 370; +1,0%).
- Польщі (+4 045; +0,4%).
- Іспанії (+3 600; +1,6%).
Водночас у Литві сталося значне скорочення кількості осіб зі статусом тимчасового захисту (-33 455; -41,3%) через зняття з реєстрації осіб із неактивним статусом. Невелике зменшення спостерігалося також в Італії (-1 105; -0,7%) та Франції (-280; -0,5%).
Співвідношення до чисельності населення
Відносна кількість тимчасового захисту на 1 тисячу осіб населення:
- Чехія - 34,8 на тисячу осіб.
- Польща - 26,9.
- Естонія - 25,3.
Середній показник по ЄС становить 9,3 на 1 тисячу осіб.
Хто отримав захист
Громадяни України становлять понад 98,3% усіх, хто отримав тимчасовий захист. Структура бенефіціарів за віком і статтю:
- Дорослі жінки - 45,0%.
- Діти - 32,0%.
- Дорослі чоловіки - 23,0%.
Нагадаємо, що в Австрії з січня 2025 року планують позбавляти біженців, які володіють автомобілями, права на базову допомогу. Ініціатива спричинила критику з боку правозахисників, які вважають її дискримінаційною та шкідливою для найбільш вразливих груп населення.
Крім того, парламент Швейцарії розглядає можливість обмеження надання дозволів S для українських біженців. У майбутньому цей статус пропонують надавати лише тим, хто виїжджає з окупованих або атакованих російськими військами частин України.