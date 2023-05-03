ЄС терміново зміцнює обороноздатність через війну в Україні. ЄК виділила 500 млн євро

"Запроваджуючи цільові заходи, включаючи фінансування, закон спрямований на нарощування виробничих потужностей ЄС та вирішення проблеми поточної нестачі боєприпасів та ракет, а також їх компонентів. Він підтримуватиме скорочення запасів у держав-членів та спільні закупівлі боєприпасів", - йдеться у заяві.

Зокрема, передбачається, що ці заходи "зміцнять оперативність та здатність оборонної промисловості Союзу забезпечувати своєчасне постачання боєприпасів та ракет до Європи".

"У світлі відновлення конфлікту високої інтенсивності в Європі своєчасна доступність цих продуктів у достатній кількості має вирішальне значення для нашої безпеки та для наших постійних зусиль щодо підтримки України", - наголошується у документі.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила: "Україна героїчно чинить опір жорстокому російському загарбнику. Ми виконуємо свою обіцянку підтримувати Україну та її народ стільки, скільки потрібно. Але відважним солдатам України потрібно достатньо військової техніки, щоб захистити свою країну".

За її словами, Європа посилює свою підтримку за трьома напрямками. А саме:

держави-члени доставляють додаткові боєприпаси зі своїх існуючих запасів за підтримки нового Європейського фонду миру у розмірі 1 мільярда євро;

разом з державами-членами передбачається закуповувати більше боєприпасів для України, і для цього виділяється додатковий 1 мільярд євро.

"І сьогодні ми працюємо над третім пунктом. Нарощування та прискорення оборонно-промислового виробництва боєприпасів у Європі", - зазначила вона.

На її думку, це допоможе Україні поставити більше боєприпасів для захисту своїх громадян, а також зміцнить європейський оборонний потенціал.

"Разом із державами-членами ми мобілізуємо ще 1 мільярд євро для нарощування потужностей по всій Європі. Це критично важлива частина стратегічної спроможності Європи захищати свої інтереси та цінності та сприяти підтримці миру на нашому континенті", - зазначила вона.

Раніше повідомлялось, що Євросоюз може виділити 500 млн євро на виробництво боєприпасів калібру 155 мм для подальшої передачі їх Україні.

Нагадаємо, 20 березня країни-члени ЄС погодили план, згідно з яким Україні пообіцяли передати 1 млн снарядів за рік. Рада ЄС вже затвердив виділення коштів.