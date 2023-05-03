ЕС срочно укрепляет обороноспособность из-за войны в Украине. ЕК выделила 500 млн евро

"Вводя целевые меры, включая финансирование, закон направлен на наращивание производственных мощностей ЕС и решение проблемы текущей нехватки боеприпасов и ракет, а также их компонентов. Он будет поддерживать сокращение запасов у государств-членов и совместные закупки боеприпасов", - говорится в заявлении.

В частности, предполагается, что эти меры "укрепят оперативность и способность оборонной промышленности Союза обеспечивать своевременные поставки боеприпасов и ракет в Европу".

"В свете возобновления конфликта высокой интенсивности в Европе своевременная доступность этих продуктов в достаточном количестве имеет решающее значение для нашей безопасности и для наших постоянных усилий по поддержке Украины", - отмечается в документе.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: "Украина героически сопротивляется жестокому российскому захватчику. Мы выполняем свое обещание поддерживать Украину и ее народ столько, сколько потребуется. Но отважным солдатам Украины нужно достаточно военной техники, чтобы защитить свою страну".

По ее словам, Европа усиливает свою поддержку по трем направлениям. А именно:

государства-члены доставляют дополнительные боеприпасы из своих существующих запасов при поддержке нового Европейского фонда мира в размере 1 миллиарда евро;

вместе с государствами-членами предполагается закупать больше боеприпасов для Украины, и для этого выделяется дополнительный 1 миллиард евро;.

"И сегодня мы работаем над третьим пунктом. Наращивание и ускорение оборонно-промышленного производства боеприпасов в Европе", - отметила она.

По ее мнению, это поможет Украине поставить больше боеприпасов для защиты своих граждан, а также укрепит европейский оборонный потенциал

"Вместе с государствами-членами мы мобилизуем еще 1 миллиард евро для наращивания мощностей по всей Европе. Это критически важная часть стратегической способности Европы защищать свои интересы и ценности и способствовать поддержанию мира на нашем континенте", - отметила она.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может выделить 500 млн евро на производство боеприпасов калибра 155 мм для дальнейшей передачи их Украине.

Напомним, 20 марта страны-члены ЕС согласовали план, согласно которому Украине пообещали передать 1 млн. снарядов в год. Совет ЕС уже утвердил выделение средств.

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