ЄС та Польща домовилися про виробництво снарядів для України

"Рамковий контракт" поки що не містить подробиць, зокрема, про типи снарядів та їхню точну кількість. Однак підписання документа означає, що тепер країни ЄС уже можуть розміщувати конкретні замовлення на польських заводах.

1 червня польський уряд схвалив угоду про постачання боєприпасів між Агентством з озброєння та консорціумом PGZ-AMUNICJA, до якого входять, зокрема, Polska Grupa Zbrojeniowa, Zakłady Metalowe Dezamet або Mesko.

Угода являє собою перший етап замовлення на сотні тисяч 155-мм артилерійських боєприпасів і, з огляду на потреби європейського та світового ринків, передбачає експорт.

Наразі країни перебувають у процесі розміщення замовлень, на основі яких EDA підготує оптові замовлення для європейської промисловості. Це означає, що до кінця вересня, після збору замовлень, розміщених окремими країнами ЄС, Європейське оборонне агентство, як очікується, направить перші конкретні реалізації.

В основному вони стосуватимуться виробництва 155-мм боєприпасів. Все вказує на те, що польські збройові заводи отримають конкретні замовлення наприкінці вересня.

Спільні закупівлі

На початку травня Рада ЄС ухвалила рішення про допомогу для України для спільних закупівель боєприпасів та ракет. Планується передати Україні 1 мільйон снарядів.

Європейське оборонне агентство (EDA) 5 вересня підписало перші контракти на спільну закупівлю артилерійських снарядів для України. Члени ЄС купуватимуть універсальні снаряди для найпоширеніших артилерійських гаубиць: французької Caesar, польської Krab, німецької Panzerhaubitze 2000 та словацької Zuzana.

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