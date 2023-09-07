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ЕС и Польша договорились о производстве снарядов для Украины

Фото: ЕС и Польша договорились о производстве снарядов для Украины (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Польша подписала "рамочный контракт" с Европейским оборонным агентством (EDA) на совместные закупки 155-мм боеприпасов для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM.

"Рамочный контракт" пока не содержит подробностей, в частности, о типах снарядов и их точном количестве. Однако подписание документа означает, что теперь страны ЕС уже могут размещать конкретные заказы на польских заводах. 

1 июня польское правительство одобрило соглашение о поставках боеприпасов между Агентством по вооружению и консорциумом PGZ-AMUNICJA, в который входят, в частности, Polska Grupa Zbrojeniowa, Zakłady Metalowe Dezamet или Mesko.

Соглашение представляет собой первый этап заказа на сотни тысяч 155-мм артиллерийских боеприпасов и, исходя из потребностей европейского и мирового рынков, предусматривает экспорт. 

В настоящее время страны находятся в процессе размещения заказов, на основе которых EDA подготовит оптовые заказы для европейской промышленности. Это означает, что к концу сентября, после сбора заказов, размещенных отдельными странами ЕС, Европейское оборонное агентство, как ожидается, направит первые конкретные реализации. 

В основном они будут касаться производства 155-мм боеприпасов. Все указывает на то, что польские оружейные заводы получат конкретные заказы в конце сентября.

Совместные закупки

В начале мая Совет ЕС принял решение о помощи для Украины для совместных закупок боеприпасов и ракет. Планируется передать Украине 1 миллион снарядов.

Европейское оборонное агентство (EDA) 5 сентября подписало первые контракты на совместную закупку артиллерийских снарядов для Украины. Члены ЕС будут закупать универсальные снаряды для наиболее распространенных артиллерийских гаубиц: французской Caesar, польской Krab, немецкой Panzerhaubitze 2000 и словацкой Zuzana.

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