ЄС та НАТО вимагають, щоб Греція та Іспанія надали Україні системи ППО, - FT

Греція та Іспанія перебувають під сильним тиском з боку своїх союзників по ЄС і НАТО, які вимагають надати Україні більше систем протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Цього місяця Україна звернулася до західних союзників із наполегливим проханням про надання семи додаткових систем ППО, таких як американські Patriot або радянські С-300, оскільки Росія посилює повітряну і ракетну кампанію проти міст та енергетичної інфраструктури країни.
Наразі тільки Німеччина оголосила про постачання однієї системи Patriot. Інші лідери ЄС використовували саміт у Брюсселі минулого тижня, щоб особисто закликати прем'єр-міністрів Іспанії та Греції Педро Санчеса і Кіріакоса Міцотакіса передати частину своїх систем Україні.
Лідерам двох країн, чиї збройні сили мають у своєму розпорядженні більш ніж дюжину систем Patriot, а також інші системи, як-от С-300, було сказано, що їхні потреби не настільки великі, як в України, і що вони не стикаються з безпосередньою загрозою.
"Ми всі знаємо, у кого вони є, ми всі знаємо, де вони розташовані, і ми всі знаємо, кому вони дійсно потрібні", - сказав один зі співрозмовників видання.
За словами офіційних осіб, на Польщу і Румунію, у яких також є Patriot, чиниться менший тиск, щоб вони розглянули питання про постачання Києву, з огляду на їхнє більш вразливе розташування на кордоні з Україною.
Наразі Україна має у своєму розпорядженні щонайменше три системи Patriot, включно з однією, поставленою США, і двома, отриманими від Німеччини, до оголошення Берліна минулого тижня.
Протягом останнього місяця російські окупанти суттєво посилили повітряні атаки на міста та критичну інфраструктуру України. Зокрема, Росія масштабно атакує об'єкти балістичними ракетами, збивати які можуть лише дві системи ППО у світі - американський ЗРК Patriot і французько-італійський SAMP/T.
Президент України Володимир Зеленський заявляв, що для повного закриття неба над Україною від російських ракет необхідно 25 систем Patriot.
Водночас німецький канцлер Олаф Шольц говорив, що Україна може отримати ще шість систем Patriot від партнерів.
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