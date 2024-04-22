ЕС и НАТО требуют, чтобы Греция и Испания предоставили Украине системы ПВО, - FT

В этом месяце Украина обратилась к западным союзникам с настоятельной просьбой о предоставлении семи дополнительных систем ПВО, таких как американские Patriot или советские С-300, поскольку Россия усиливает воздушную и ракетную кампанию против городов и энергетической инфраструктуры страны.

На данный момент только Германия объявила о поставке одной системы Patriot. Другие лидеры ЕС использовали саммит в Брюсселе на прошлой неделе, чтобы лично призвать премьер-министров Испании и Греции Педро Санчеса и Кириакоса Мицотакиса передать часть своих систем Украине.

Лидерам двух стран, чьи вооруженные силы располагают более чем дюжиной систем Patriot, а также другими системами, такими как С-300, было сказано, что их потребности не столь велики, как у Украины, и что они не сталкиваются с непосредственной угрозой.

"Мы все знаем, у кого они есть, мы все знаем, где они находятся, и мы все знаем, кому они действительно нужны", - сказал один из собеседников издания.

По словам официальных лиц, на Польшу и Румынию, у которых также есть Patriot, оказывается меньшее давление, чтобы они рассмотрели вопрос о поставках Киеву, учитывая их более уязвимое расположение на границе с Украиной.

В настоящее время Украина располагает как минимум тремя системами Patriot, включая одну, поставленную США, и две, полученные от Германии, до объявления Берлина на прошлой неделе.